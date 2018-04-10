Проект резолюции США по Сирии не пользуется поддержкой всех членов СБ ООН — Небензя

В закладки

Нью-Йорк, 10 апреля. Проект резолюции США по Сирии не пользуется поддержкой всех членов Совета Безопасности ООН, заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя.



Российский дипломат Василий Небензя заявил, что проект резолюции США «не имеет ничего общего с независимостью» расследования информации о химатаке в Сирии. Он также добавил, что проект американской резолюции не пользуется поддержкой всех членов СБ ООН.

«Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Проект резолюции США противоречит позиции России и не будет принят, отметил Небензя.

«Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что военные специалисты РФ не нашли в сирийской Думе следов применения отравляющих веществ. Глава ведомства подчеркнул, что цель подобных вбросов заключется в том, чтобы оправдать возможные удары извне по правительственным силам САР.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.