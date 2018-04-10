Госдеп США не исключил действия против Сирии, независимо от выводов ОЗХО

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Вашингтон, 10 апреля. Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон готов к действиям против Сирийской Арабской Республики до окончания расследования Организации по запрещению химического оружия. Такое заявление сделал представитель ведомства.

На вопрос журналиста о том, будут ли Соединенные Штаты дожидаться выводов ОЗХО по якобы имевшей место химической атаке в Думе, представитель американского внешнеполитического ведомства не ответила утвердительно.

Накануне пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что Вашингтон ведет с несколькими странами переговоры о действиях против Сирийской Арабской Республики. Россия неоднократно заявляла о недопустимости голословных обвинений в адрес официального Дамаска о применении химического оружия.

Следует также отметить, что весь арсенал химического оружия в САР несколько лет назад был уничтожен под контролем инспекторов ОЗХО. Специалисты указывают на отсутствие доказательств применения химического оружия в города Дума.

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