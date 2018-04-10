США заявили о переговорах с партнерами о совместных действиях против Сирии

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Вашингтон, 10 апреля. Соединенные Штаты ведут переговоры с Францией, Великобританией и некоторыми другими странами относительно действий против Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По словам Сандерс, переговоры в этом направлении ведутся с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и другими политиками. В Белом доме не стали уточнять, о лидерах каких именно государств, помимо Франции и Соединенного Королевства, идет речь.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами, определяя, каковы будут наши последующие шаги», — заключила Сандерс.

Следует отметить, что американцы и их союзники по коалиции в Сирии регулярно обвиняют официальный Дамаск в применении химического оружия и других военных преступлениях. Сирийские власти указывают на бездоказательность подобных утверждений. Более того, весь химический арсенал страны был уничтожен под контролем инспекторов ОЗХО.

Россия также выступает против голословных обвинений в адрес Дамаска о применении химического оружия. Накануне Москва предупредила Вашингтон о последствиях удара по Сирии в том случае, если его жертвами станут россияне.

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