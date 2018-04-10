США не знают, какое вещество применялось в сирийской Думе — Госдеп

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Вашингтон, 10 апреля. США на данный момент не знают, какое именно химическое вещество было применено 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, заявила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано», — отметила Науэрт.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что примет решение по Сирии. Предполагается, что речь идет об ударе в отместку за применение химоружия в Думе, в котором Запад обвиняет власти Сирии без всяких доказательств.

Дамаск неоднократно заявлял о том, что не обладает химоружием. Незадолго до предполагаемого инцидента в Восточной Гуте сирийские власти предупреждали о подготовке террористами провокации с химоружием. Отсутствие отравляющих веществ у Дамаска подтверждали и сотрудники ОЗХО.

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