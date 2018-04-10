Трамп рассматривает «все возможности» действий против Сирии – Белый дом

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Вашингтон, 10 апреля. Руководство США рассматривает «все возможности» действий против Сирии, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед», – сказала Сандерс.

Напомним, что ранее президент США анонсировал, что до среды примет решение по Сирии – предположительно, речь идет об ударе в отместку за применение химического оружия, в котором Запад бездоказательно обвиняет власти Сирии. Утром десятого апреля стало известно, что к берегам Сирии направляется эсминец ВМС США; позже стало известно, что в Средиземное море было направлено авиносное соединение во главе с авианосцем «Гарри Трумэн».

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