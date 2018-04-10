Сирия: более 130 человек удалось освободить в городе Дума

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Москва, 10 апреля. В этот понедельник удалось добиться освобождения 134 человек, которых удерживали боевики в сирийском городе Дума. Как сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Cирии генерал-майор Юрий Евтушенко, всего боевики из группировки «Джейш аль-Ислам» отпустили 195 человек.

«Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток. Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников. В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить из плена 134 человека. Всего боевиками «Джейш аль-Ислам» освобождено 195 заложников», – сказал он.

Ранее в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за минувшие сутки в сирийской Думе в Восточной Гуте более 3,6 тысячи боевиков были вынуждены сложить оружие.

Напомним, на условии окончательного прекращения огня и возвращения к мирной жизни сдавшимся боевикам был предоставлен гумкоридор. Данному процессу способствовала принципиальная позиция президента Сирии Башара Асада, выступающего против эскалации насилия в стране.

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