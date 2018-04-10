Сирия: за сутки в провинции Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись более тысячи человек

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Москва, 10 апреля. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Cирии Юрий Евтушенко сообщил, что за сутки в сирийские провинции Дейр-эз-Зор, Хомс и Хама вернулись более тысячи человек.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 83 человека, в провинции Хомс – 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 720 человек», — отметил генерал-майор.

По его словам, мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты. 942 человека с личным имуществом вернулись в свои дома в провинции Алеппо через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур.

Напомним, ранее в Центре по примирению сторон в САР сообщили, что более двух тысяч боевиков и членов их семей прошли процедуру досмотра, вышли из сирийского города Дума и находятся в районе формирования колонны.

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