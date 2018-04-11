Сирия новости 11 апреля 07.00: SDF открыли вербовочные пункты в провинции Дейр-эз-Зор; «Хайят Тахрир аш-Шам» готов возобновить бои с ИГ в Даръа

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Сирия, 11 апреля. SDF открыли вербовочные пункты в провинции Дейр-эз-Зор; «Хайят Тахрир аш-Шам» готов возобновить бои с ИГ1 в Даръа; САА уничтожала опорный пункт террористов в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили опорный пункт террористов в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: завершил подготовку наступления на позиции ИГ в районе Сахи-эль-Джулана и Хита в провинции Даръа.

«Файлак аш-Шам»: по некоторым данным имеет ракеты «Кобра».

«Ахрар аш-Шам»: может сорвать переговорный процесс между Дамаском и боевиками на территории Растанского котла в Хомсе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): открыли вербовочные пункты в провинции на левом берегу Евфрата.

Израиль: продолжает поставлять боеприпасы и вооружение «Джебхат ан-Нусре»1 в Аль-Кунейтре.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в Twitter @moha39109675, в небе над позициями сирийских правительственных войск, расположенными в районе населенных пунктов Икко и Зуайрат, был замечен полет беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что, вероятнее всего, он был запущен боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» для обнаружения дислокации подразделений САА.

По данным от местных источников, опубликованным на странице в Twitter @AlMayadeenLive, в населенном пункте Чифтлик-Шогур может располагаться склад боеприпасов «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме этого, в районе Мелингоза, по имеющейся информации, группировкой был развернут лагерь боевиков.

Силы «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают вести «беспокоящие» обстрелы позиций правительственных войск, пишет источник в Twitter (@Syrian506). На этот раз мины боевиков упали недалеко от Калаат-Шиллифа и в Руйсет-Искандер. В ходе обстрела никто из сирийских военнослужащих не пострадал.

Провинция Хомс

Анализируя текущую оперативную ситуацию в так называемом Растанском котле, Telegram-канал @nors2017, предполагает, что «Ахрар аш-Шам» и союзные ей формирования могут попытаться сорвать переговорный процесс, который в настоящий момент официальный Дамаск ведет с вооруженными группировками, находящимися на севере провинции Хомс. Так, по имеющейся информации, «Ахрар аш-Шам» может задействовать свои минометные орудия и обстрелять районы населенных пунктов Мешерфа и Аль-Гасбия, где расположены подразделения САА. Не исключается и возможное использование снайперов, позиции которых были замечены медиаактивистами в районе деревни Кубаях. Нельзя, по мнению источника, и игнорировать тот факт, что «Ахарар аш-Шам», несмотря на имеющиеся договоренности о прекращении огня, продолжает готовить подземные укрытия, используя имеющуюся у группировки строительную технику, что с большой долей вероятности осуществляется для минимизации будущих потерь от деятельности сирийской авиации и артиллерии.

По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), сирийская артиллерия в ходе обстрела захваченных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» населенных пунктов Дейр-Фур, Нарб-Нафса и и уничтожила опорный пункт террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает источник в Twitter @DeirEzzor24, «Демократические силы Сирии» (SDF) открыли на подконтрольных им территориях левого берега Евфрата несколько пунктов вербовки местного населения. Отмечается, что набранные группы будут отправляться на курсы подготовки под руководством американских военных инструкторов.

Провинция Даръа

Как сообщают некоторые «оппозиционные» медиаресурсы, «Хайят Тахрир аш-Шам» завершил подготовку и готов начать наступление на позиции боевиков «Исламского государства»1 в районе населенных пунктов Сахи-эль-Джулан и Хит. Из тех же источников стало известно о переброске подкрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», вооруженных противотанковыми ракетными комплексами в район населенного пункта Хирбат-эль-Газала.

Twitter-канал @true_tube пишет, что местное население покидает город Бусра-эль-Харри из-за того, что «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится начать минометный обстрел позиций правительственных войск.

По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), в районе населенного пункта Гария-эль-Гарбия было замечено прибытие танков «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@liongenera19) нашел на недавно опубликованном фото группировки «Файлак аш-Шам», ракеты 9М112 для комплекса управляемого вооружения танка «Кобра». Если данная информация подтвердится, то у боевиков имеется вооружение, которое позволит им успешно действовать как против танков, так и низколетящей авиации, например, в северо-восточной части соседней с Идлибом провинции Латакия, где располагается российская авиабаза Хмеймим.

Провинция Аль-Кунейтра

Израиль продолжает поставлять боевикам «Джебхат ан-Нусры» танковые боеприпасы, артиллерийские орудия и ракетные системы залпового огня через территорию Голанских высот, пишет источник в Twitter (@7esabraqm2011).

Как сообщает Telegram-канал @dierezzore5, «Хайят Тахрир аш-Шам» обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции САА в районе Машати-Хабар. Кроме этого, в населенном пункте Хадер упало несколько мин, которые также были выпущены с подконтрольных данной группировке территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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