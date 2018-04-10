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Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили
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    Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили

    21:48  10 Апреля 2018
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    Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили

    Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили, а также на ряд других шагов, предпринятых им в торговой сфере.

    «Я очень благодарен председателю КНР Си (Цзиньпину) за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!» — написал Трамп в своем Twitter.

    Ранее Трамп и его администрация обвинили КНР в «нечестной» торговой политике, пригрозив ввозными пошлинами на 1,3 тысячи китайских товаров. По данным экспертов, общий объем пошлин мог составить до 150 миллиардов долларов в год. В этот вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай готов снизить пошлины на импортные автомобили,  а также ряд других товаров. 

     

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #си цзиньпин #сша #трамп #китай #пошлины
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