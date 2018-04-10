Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили

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Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за снижение пошлин на автомобили, а также на ряд других шагов, предпринятых им в торговой сфере.

«Я очень благодарен председателю КНР Си (Цзиньпину) за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп и его администрация обвинили КНР в «нечестной» торговой политике, пригрозив ввозными пошлинами на 1,3 тысячи китайских товаров. По данным экспертов, общий объем пошлин мог составить до 150 миллиардов долларов в год. В этот вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай готов снизить пошлины на импортные автомобили, а также ряд других товаров.

Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2018

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