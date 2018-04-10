Макрон призвал возобновить работу СМР ООН-ОЗХО в Сирии

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Париж, 10 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа СМР ООН-ОЗХО по расследованию случаев предполагаемого использования химического оружия в Сирии должна быть возобновлена.

Об этом Макрон сообщил после общения с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Мы желаем и выступим с инициативой вместе с США, чтобы работа совместного механизма ООН-ОЗХО была возобновлена…» — заявил Макрон.

Он напомнил, что механизм перестал функционировать в конце 2017 года. По словам Макрона, это якобы произошло «под давлением России». Отметим, как неоднократно отмечали российские и международные наблюдатели, механизм ООН-ОЗХО не справлялся со своей функцией, фактически повторяя непроверенные данные о якобы имевших место химатаках вслед за Вашингтоном.

Напомним также, что ранее во вторник президент Франции заявил, что не исключает военных мер против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе, ответственность за которую западные страны сразу же возложили на Дамаск.

Власти САР в то же время неоднократно отчитывались о том, что не имеют химоружия, а незадолго до предполагаемого инцидента в Думе Дамаск предупреждал о подготовке террористами провокации с химическим оружием.

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