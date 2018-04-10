РФ предупредила США о последствиях удара по Сирии, если в ходе него пострадают россияне

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Москва, 10 апреля. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия по военным каналам предупредила США о последствиях удара по Сирии, если в результате него пострадают граждане Российской Федерации.

«РФ предупредила, как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей США о тех серьезных последствиях, которые могут быть в случае, если такие удары будут нанесены, и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — отметил он в интервью телеканалу «Евроньюс».

Ранее РФ уже предупредила Соединенные Штаты о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

Отметим, что президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой якобы погибли около 60 человек. Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже отправилась в Средиземное море.

В свою очередь, отсутствие пострадавших в Думе, которым в случае химической атаки понадобилась бы медицинская помощь, также говорит о ложности распространяемых Западом сообщений. При этом на месте предполагаемой химатаки уже побывали специалисты РФ: никаких следов применения отравляющих веществ обнаружено не было.

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