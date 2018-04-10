Боевые расчеты С-400 провели учения по перехвату БПЛА над Черным морем

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Новороссийск, 10 апреля. На Кавказском побережье Черного моря прошли тактические учения боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» по перехвату беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Как сообщает ТАСС, расчеты С-400, поднятые по тревоге, совершили марш в позиционные районы, где оборудовали и замаскировали свои позиции.

«Расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотник», – гласит сообщение пресс-службы.

В учения приняли участие более 150 военнослужащих, а также около 30 единиц военной и специальной техники. Какие именно части и подразделения участвовали в учениях, не сообщается. В настоящий момент в Краснодарском крае в районе Новороссийска развернут зенитный ракетный краснознаменный Кубанский казачий полк двухдивизионного состава, получивший комплексы С-400 в 2012.

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