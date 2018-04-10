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Париж, 10 апреля. Париж обсуждает возможный удар по Сирии с Лондоном и Вашингтоном, решение может быть принято в ближайшие дни. При этом возможные меры против САР ни в коем случае не затронут союзников ближневосточного государства.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который во вторник принимал в Елисейском дворце принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

По словам Макрона, Франция проводит усиленные технические консультации, а потенциальные меры «будут нацелены исключительно на химический наступательный потенциал сирийской армии».

«Они (возможные военные меры — прим. ФАН) ни в коем случае не должны будут затронуть союзников Дамаска», — подчеркнул Макрон.

Напомним, ранее западные страны обвинили Башара Асада в том, что сирийская авиация якобы сбросила на город Дума бомбу с хлором. Информация не нашла официального подтверждения.

Отметим также, что власти Сирии неоднократно заявляли, что не имеют химоружия, так как все отравляющие вещества ранее были вывезены и уничтожены под надзором ОЗХО. В организации по запрещению химического оружия в то же время объявили, что направят своих экспертов в Думу.

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