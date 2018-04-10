Поклонская отреагировала на приглашение ГПУ в Киев для ознакомления со своим делом

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Симферополь, 10 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявила, что готова принять на своем рабочем месте следователей из Украины, чтобы ознакомиться со своим уголовным делом, в котором Киев обвиняет ее в «государственной измене». Таким образом, она отреагировала на предложение Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела.

«Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 9 до 18 часов. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется», – заявила Поклонская журналистам.

Депутат Госдумы также напомнила, что ГПУ проигнорировала международный запрос российской генпрокуратуры об истребовании упомянутых представителями ГПУ уголовных производств. Тем самым Киев нарушил Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

Напомним, что ранее ГПУ объявила о завершении досудебного расследования в отношении Поклонской, а также главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Госсовета региона Владимира Константинова, крымского министра внутренних дел Сергея Абисова. Все они обвиняются Киевом в «госизмене».

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