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Старейший человек планеты оказался на 10 лет младше жителя Ингушетии
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    Старейший человек планеты оказался на 10 лет младше жителя Ингушетии

    21:41  10 Апреля 2018
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    Старейший человек планеты оказался на 10 лет младше жителя Ингушетии

    Москва, 10 апреля. 112-летний Масадзо Нонака был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой ныне здравствующий человек. При этом японец на десять младше старейшего человека России, жителя Ингушетии, Аппаза Илиева.

    Внучка гражданина РФ рассказала, что 122-летний Илиев, который между прочим занесен в Книгу рекордов РФ, скрывает свой возраст, предполагая, что ему никто не поверит, сообщает «Телеканал 360»

    «Он всегда стесняется своего возраста, хочет скрыть это. Говорит, что не поверят, понимаете…» — объяснила Илиева.

    Отметим также, что «Телеканал 360» обратился к представителям Книги рекордов Гиннесса, чтобы прояснить ситуацию с самым старейшим человеком на Земле.

    Напомним, 10 апреля стало известно, что книга рекордов Гиннеccа признала старейшим мужчиной планеты жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку. Как отмечает Ridus, возраст азиата составляет 112 лет и 259 дней.

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #ингушетия #возраст #рекорд гиннеса #долгожители
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