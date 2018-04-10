Сирия: генсек ООН призвал обеспечить экспертам ОЗХО полный доступ в Думу

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Москва, 10 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш потребовал обеспечить специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту предполагаемой химической атаки в сирийской Восточной Гуте.

Об этом рассказал представитель Гуттереша Стефан Дюжаррик.

«Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие», — отметил представитель Генсека ООН.

Он также посетовал на то, что ОЗХО не имеет достаточно полномочий, чтобы установить виновных.

Напомним, ранее стало известно, что ОЗХО направит свою миссию в сирийскую Думу. В этом городе, по информации организации «Белые каски», ранее была сброшена бомба с хлором. Официальный Дамаск и Минобороны РФ опровергли эту информацию. Специалисты, побывавшие на месте предполагаемой атаки, не обнаружили никаких следов запрещенных отравляющих веществ.

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