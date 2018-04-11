Сирия итоги за сутки на 11 апреля 06.00: при взрыве в Идлибе погибло 29 гражданских, эсминец ВМС США приблизился к Тартусу

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Сирия, 11 апреля. При взрыве жилого дома в Идлибе погибло 29 человек и пострадало более 150 гражданских, эсминец ВМС США приблизился к Тартусу, «Джебхат Тахрир Сурия» обстреляла позиции САА в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло 15 боевиков в Даръа.

«Джебхат Тахрир Сурия»: атаковала позиции САА в Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила 15 террористов ИГ в Даръа.

Курды: потеряли нескольких бойцов убитыми в результате взрыва мины в Хасаке, укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Хасаки.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Masdar News писало, ссылаясь на источник в Сирийской арабской армии (САА), что из Восточной Гуты эвакуировано более 160 тысяч мирных жителей. Напомним, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между правительственными силами САР и боевиками «Джейш аль-Ислам», радикалы освободили из заключения гражданских, чтобы получить возможность уехать из города Дума. Местные источники писали, что большинство бывших пленников исламистов – женщины и дети.

Провинция Латакия

Боевики радикальной коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Латакия, передавало Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, снаряды, выпущенные исламистами, не достигли своих целей и не нанесли ущерба.

«Тахрир Сурия» атаковала позиции армии САР, нарушив перемирие, действующее в этой части региона. В качестве причины эскалации вооруженного конфликта боевики обозначили применение химического оружия в городе Дума, в котором безосновательно обвиняют САА.

Провинция Тартус

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом писал местный источник в своем Twitter-аккаунте (@NorsForStudies). Кроме того Telegram-канал (@emaannewscenter1) передавал, что авианосец Harry S. Truman взял курс на восток Средиземного моря.

Поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США к берегам Сирии стали сфабрикованные обвинения в адрес Дамаска о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума.

В конце дня самолеты ВКС РФ начали совершать разведывательные полеты над территорией Тартуса. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QuarterToAli_).

Провинция Алеппо

Утром на территорию провинции Алеппо въехало 70 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей. Об этом писал местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

В городе Африн, который в рамках операции «Оливковая ветвь» взяли под контроль протурецкие группировки, создана Сирийская свободная полиция (FSP), передавал местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Военный Twitter-канал (@AACanli) писал, ссылаясь на заявления командования ВС Турции, что с момента начала операции против курдских отрядов ополчения подконтрольные Анкаре вооруженные формирования ликвидировали более 4 тысяч бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство DeirEzzor 24 писало на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях населенных пунктов Багуз и Ас-Суса.

Напомним, на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор скрываются и наращивают силы ИГИЛовцы, бежавшие под натиском ВКС РФ и САА во время освобождения Абу Кемаля. Бойцы SDF так же, как и представители международной коалиции, не проводили работы по зачистке этих районов от «спящих ячеек» ИГ.

В конце дня местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l), что бойцы курдского ополчения начали укреплять свои позиции на востоке региона. Отмечалось, что причиной для старта работ по возведению укрепрайонов считается якобы готовящаяся атака со стороны САА.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных войск вела обстрел позиций боевиков на востоке региона.

Военный источник писал в Facebook (@aman.dostor), что в районе города Хит произошло столкновение между «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). В результате перестрелок боевики ССА уничтожили 15 террористов связанной с ИГ группировки.

В деревне Аль-Малиха на северо-западе провинции Даръа взорвалось СВУ, заложенное недалеко от жилого дома. Местный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что в результате происшествия погиб мирный житель населенного пункта.

Позже еще один взрыв прогремел между населенными пунктами Сатх Зихан и Аль-Байт. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По данным автора публикации, в результате инцидента погибло два мирных жителя региона.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). По данным Telegram-канала (@Syrianow10), в результате инцидента погибло 29 мирных жителей столицы региона, еще 154 гражданских получили тяжелые ранения. Местные источники писали, что поисково-спасательные работы все еще ведутся на месте происшествия.

Российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Ранее ВКС РФ атаковали позиции радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Хибат и Хорш Абдин. Военный источник передавал в сети Telegram (@Syrianow10), что российские летчики ударили также по пунктам дислокации боевиков «Ан-Нусры» недалеко от деревни Ан-Накир.

Провинция Хама

На севере провинция Хама продолжилась военная операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал в сети Telegram (@Syrianow10), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов недалеко от Аль-Латамины. Кампанию против боевиков «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Российская авиация атаковала позиции террористов недалеко от Кафр Зеты и Аль-Латамины.

Расположения правительственных войск САР в районе Джурин подверглись ударам со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по пунктам дислокации группировок радикальной оппозиции недалеко от поселения Аз-Зияра, передавал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Хасака

К востоку от Аш-Шаддади взорвалась придорожная мина, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Позже местный Twitter-канал (@f_13l) писал, что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по населенным пунктам в этой части региона.

Напомним, несколько дней назад местные отряды ополчения, вставшие на защиту населения провинции от притеснений со стороны курдов, подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.

Ирак

В районе Хави аль-Каниса провинции Найнава к северу от Мосула солдаты иракской армии взяли под арест 13 террористов «Исламского государства». Об этом писало информационное агентство Alsumaria News.

Также недалеко от бывшей столицы «Халифата» было обнаружено массовое захоронение жертв казней «Исламского государства». По сведениям информагентства Iraqi News, в братской могиле найдены останки 40 человек.

В Анбаре обнаружены и ликвидированы четыре смертника ИГИЛ1, писало Iraqi News.

ВВС Турции вновь нанесли удары по опорным пунктам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По данным автора публикации, турецкие летчики ликвидировали семерых боевиков РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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