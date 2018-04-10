В России предостерегли ЕС от присоединения к санкциям США против «Русала»

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Москва, 10 апреля. Возможное присоединение Евросоюза к санкциям Соединенных Штатов Америки в отношении «Русала» негативно скажется на европейской промышленности.

Об этом рассказали в Алюминиевой ассоциации РФ. Отмечается, что от этих действий особенно может пострадать Германия. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских бизнесменов. В ограничительный перечень попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании, включая «Русал».

Как отметили в ассоциации, это спровоцировало рост цен на алюминий примерно на 8,5%. От роста цен также страдают американские производители проката, экструзии и других конечных продуктов.

Как пишет РИА Новости, эксперты добавили, что выбывание крупнейшего игрока замедлит экономический рост, а также спровоцирует рост цен на алюминий. Особенно актуален этот вопрос для Германии.

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