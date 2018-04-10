СМИ: кораблям ВМФ КНР в Средиземном море приказано следовать в Тартус в случае удара по Сирии

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Париж, 10 апреля. Отрядам кораблей Военно-морского флота КНР, находящимся в Средиземном море на совместных учениях с подразделениями ВМФ РФ, было приказано следовать в сирийский порт в Тартусе в случае возможного удара по Сирии. Об этом сообщают французские СМИ.

Как сообщает сайт Strategika 51, находящимся в Сирии иранским военным, среди которых есть офицеры, пострадавшие после израильской бомбардировки базы Т-4 в Хомсе, было приказано привести стратегические ракеты в режим боеготовности.

Отметим, что ранее Дональд Трамп не исключил возможности военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой якобы погибли около 60 человек. Инициативу США поддержали Великобритания и Франция. В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии.

Следует добавить, что о ложности распространяемых Западом сообщений о «химатаке» говорит отсутствие пострадавших в Думе, которым в случае применения химоружия понадобилась бы медицинская помощь. Кроме того, на месте предполагаемой химатаки уже побывали специалисты РФ вместе с сотрудниками военной полиции: никаких следов применения отравляющих веществ обнаружено не было.

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