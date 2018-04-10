Асад пообещал освободить сирийцев из плена боевиков любой ценой

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Бейрут, 10 апреля. Президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение всех граждан из плена террористов - это национальная задача. По его словам, вопрос пленных является первостепенной задачей для сирийского государства во всех его учреждениях.

«Мы не пренебрегали ни одним пропавшим без вести или похищенным, — цитирует слова Асада пресс-служба дворца президента. — И если он еще жив, мы освободим его, какой бы ни была цена задачи».

Напомним, ранее стало известно, что последняя группа мирных жителей, плененных боевиками радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте прибыла в Дамаск.

Также стоит отметить, что передача пленных правительственным войскам была одним из главных пунктов в ходе переговоров между «Джейш аль-Ислам» и властями Сирии.

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