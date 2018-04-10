Познер объяснил, почему Первый канал перенес программу с экс-главой Пентагона

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Москва, 10 апреля. Программа «Познер» на Первом канале с участием бывшего министра обороны США Уильяма Перри, которую зрители должны были увидеть 9 апреля, выйдет в эфир позже.

Как рассказал сам ведущий, решение о переносе связано с событиями в Сирии, где ранее была атакована авиабаза правительственных войск в Хомсе. По информации Минобороны РФ, ответственность за нападение лежит на Израиле. Формальным поводом для авианалета западные страны и в первую очередь США назвали якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в Восточной Гуте.

Несмотря на то, что вся информация, касающаяся предполагаемой атаки, основана на данных «Белых касок», президент США Дональд Трамп обвинил в инциденте официальный Дамаск.

Учитывая сложившуюся ситуацию, по словам Познера, программа с участием министра обороны США Уильяма Перри «будет звучать диссонансом». Она выйдет в эфир позднее.

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