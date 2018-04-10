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Западные санкции не повлияют на социальные расходы российского бюджета
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    Западные санкции не повлияют на социальные расходы российского бюджета

    21:09  10 Апреля 2018
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    Западные санкции не повлияют на социальные расходы бюджета

    Москва, 10 апреля. Сокращение социальных расходов после введенных США в действие 6 апреля новых санкций против России «абсолютно исключено», заявил Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    «Нас будут давить — как удав — санкциями, но мы станем только сильнее», — добавил он.

    В качестве примера Аксаков привел промышленность, которая «ответит на санкции ростом закупок отечественного оборудования вместо импортного».

    Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также 12 частных компаний и двух госструктур. 

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    Автор: Павел Арабов
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