Западные санкции не повлияют на социальные расходы российского бюджета

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Москва, 10 апреля. Сокращение социальных расходов после введенных США в действие 6 апреля новых санкций против России «абсолютно исключено», заявил Федеральному агентству новостей глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Нас будут давить — как удав — санкциями, но мы станем только сильнее», — добавил он.

В качестве примера Аксаков привел промышленность, которая «ответит на санкции ростом закупок отечественного оборудования вместо импортного».

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также 12 частных компаний и двух госструктур.

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