Пентагон объяснил переброску ударной группы ВМС США в Средиземное море

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Вашингтон, 10 апреля. Переброска ударной группы Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море является «плановым подходом», говорится в распространенном заявлении представителя американских ВМС лейтенанта Кло Моргана. По ее словам, поход авианосной ударной группы также нацелен на обеспечение безопасности на море

Согласно приведенным данным, ударная группа будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США: 6-й флот дислоцируется в Средиземном море, вону ответственности 5-го флота входят Персидский залив и западная часть Индийского океана.

При этом Морган отказалась уточнить, когда авианосная группа прибудет в Средиземное море и сколько она там будет находиться, передает РИА Новости.

Отметим, что переброска ударной группы ВМС происходит на фоне провокации с химическим оружием в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти обладают множеством вариантов военных действий в связи с «химатакой», и один из них — удар по Арабской республике.

В министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что данные о так называемой «химатаке» являются информационным вбросом с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Во вторник стало известно, что ОЗХО направит своих экспертов для проверки данных.

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