Стало известно, когда Совбез ООН рассмотрит проекты резолюций РФ и США по Сирии

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Москва, 10 апреля. Совет безопасности ООН рассмотрит проекты резолюций России и США, касающиеся расследования предполагаемого использования в Сирии химического оружия, во вторник, 10 апреля.

По информации источника, обсуждение начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что власти США направили запрос в Совбез ООН о проведении во вторник голосования по предложенной ими резолюции о расследовании якобы имевших место инцидентов с применением химического оружия в Сирии.

Россия в свою очередь заявила на голосование два проекта.

Отметим, ранее Запад фактически обвинил Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума в Восточной Гуте, несмотря на то, что все свидетельства предполагаемой атаки основываются только на заявлениях «Белых касок». Официальные сирийские власти, как и Минобороны РФ опровергли эту информацию.

Организация по запрещению химического оружия решила направить в Думу своих представителей для «установления фактов».

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