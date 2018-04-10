Набиуллина: Перекладывать издержки на потребителей через рост цен уже не получится

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Москва, 10 апреля. В нынешних условиях снижения ставок по кредитам выстоят те компании, которые смогут увеличить производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Тем самым, она предупредила банковский сектор, что перекладывать издержки на потребителей через рост цен уже не получится.

«Это непросто, это потребует перестройки бизнес-модели, но это потребуется сделать», — заявила Эльвира Набиуллина на «Биржевом форуме» в Москве.

По прогнозу Банка России, инфляция составит 3-4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

«В этих условиях Центробанк продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — говорилось в заявлении регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ, состоявшегося 23 марта.

Напомним, Совет директоров Банка России 23 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,25%.

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