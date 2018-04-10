«Спите спокойно»: телеканал Fox News заявил, что подготовил ответ для Трампа по Сирии

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Нью-Йорк, 10 апреля. Телеканал Fox News объявил в понедельник о том, что это он будет решать, каким будет ответ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Сирии в течение ближайших 48 часов.

Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире телеканала рассказали телеведущий Шон Хэннити, судья Жанин Пирро и один из ведущих программы Fox & Friends Стив Дуси. По их словам, на них возложено принятие решения об использовании военной силы. При этом спикеры отметили, что очень серьезно относятся к своим обязанностям.

Хэннити заявил, что американская армия — самая мощная в мире. Он уточнил, что каким бы ни было решение Трампа по использованию ВС США в Сирии, американцы будут гордиться им. Жанин Пирро добавила, что она и ее коллеги «полностью воспользовались мозговым трестом» телеканала Fox News для того, чтобы подготовить ответ Трампа по Сирии.

«Американский народ может спать спокойно», — заявила она.

Дуси в конце программы обратился к Трампу и сказал, что у них «есть решение для него на ближайшие 48 часов» и попросил не переключать канал.

Ранее Российская Федерация предупредила Соединенные Штаты Америки о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция руководства США по урегулированию сирийского кризиса является неконструктивной.

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