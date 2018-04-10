Сигнал Макрону: СМИ сообщили о приближении самолета ВКС РФ к фрегату ВМС Франции

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Москва, 10 апреля. Российский военный самолет, находясь на низкой высоте, приблизился к фрегату ВМС Франции «Акитэн». По информации издания Le Point, это произошло в минувшие выходные в Средиземном море.

Отмечается, что самолет ВКС РФ — по утверждению СМИ, речь о бомбардировщике Су-24МС — был оснащен боевым оружием. При этом его также сопровождал и истребитель Су-30М. Как пишет издание, «агрессивный маневр» является сигналом руководству Франции, в частности — президенту страны Эммануэлю Макрону.

Напомним, ранее стало известно, что российские самолеты приблизились к американскому эсминцу у берегов Сирии. В Сети было опубликовано видео инцидента. Несмотря на то, что Пентагон опроверг это сообщение, общественность восприняла действия ВКС РФ как предупреждение американской стороне о том, что границы Сирии находятся под контролем.

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