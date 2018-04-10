Поклонская назвала цель провокации с «Нордом»

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Крым, 10 апреля. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что захват украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» используется с целью провокации России на ответные действия. По ее словам, это не является «открытием Америки».

Поклонская отметила, что арест капитана сейнера Владимира Горбенкова является вопиющим фактом нарушения прав человека.

«Люди используются в качестве заложников политическими террористами — преступной группировкой, захватившей власть в Киеве», — написала депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она обратила внимание на то, что данная ситуация требует осуждения со стороны государств и международных организаций, уважающих права человека.

Судно «Норд» было взято на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Его капитана Владимира Горбенко Киев обвинил в том, что он якобы нарушил порядок въезда в Крым. В результате Горбенко был арестован до 31 мая. Сегодня его выпустили из СИЗО.

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