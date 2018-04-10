Поджог травы — опасная привычка, от которой надо отказаться: «Гринпис России». ФАН-ТВ

Этой весной нет грозовой активности, нет сухих гроз, а это означает одно — 90 % пожаров в этом году произошли по вине человека. Представители «Гринпис» и спецслужб рассказали о запуске информационной компании «Останови огонь», обсудили начало сезона и алгоритм действий в ситуации, когда поджигателей больше, чем пожарных.

«Пока итоги довольно печальные. Год начался традиционно с весенних поджогов в южных регионах нашей страны и на юге Дальнего Востока. К сожалению, не обошлось без первых сгоревших домов, 12 человек уже остались без крова, есть один погибший. В Приморье случай: один человек поджег траву, надеясь, что как-то обойдется, и он просто наведет порядок — в результате загорелись постройки, сараи. И его сосед, который помогал ему тушить, погиб из-за взрыва баллона. Простые, но очень грустные, очень трагические истории, но это человеческие жизни, которые никак потом не вернуть. Только что, несколько дней назад, мы вернулись из Бурятии, где торфяные пожары, затяжные. Долгая история для республики решается силами добровольцев. Они всю зиму отслеживали эти очаги, которые из-под снега дымились даже в сорокаградусный мороз. И сейчас, весной, они смогли собрать достаточные силы и вместе с госструктурами: пожарными, лесниками, — успели потушить. Это просто неравнодушные люди, которые собрались и начали решать проблему. И на самом деле, это – здорово! Так и должно быть. Надо чтобы люди поняли, что этот запрет есть. Что от этой привычки надо отказываться. Что она глупая, постыдная, опасная и ее надо просто оставить в прошлом, как многие дикие и старые привычки, которые мы не тащим в будущее. Вот сейчас этот запрет надо выполнять. Законодательно все есть. Ну и жить как-то по-человечески, не используя огонь в хозяйстве», — считает руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин.