Украина арестовала российское судно, добывавшее песок для Крыма

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Киев, 10 апреля. Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime. Об этом рассказала пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, Татьяна Тихончик.

Отмечается, что арест был наложен в рамках дела о «незаконной добыче песка» в Крыму. По данным ТАСС, Тихончик добавила, что во вторник судья удовлетворил ходатайство об аресте «прокуратуры Крыма» на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook заявил, что ведомство осуществляет процессуальное руководство по факту «незаконной добычи песка» в районе Каркинитского залива Черного моря.

Напомним, украинские пограничники 26 марта задержали российское судно «Норд» вместе с моряками.

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