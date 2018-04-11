Сергей Лукьяненко: Ради мирового господства США готовы на что угодно 

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Москва, 11 апреля. Американцы поставили перед собой цель добиться мирового господства и готовы ради этого на все. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«США добиваются единоличного господства. Не лидерства, а именно господства! — уверен он. — И ради этого они готовы пойти на все, что угодно, в том числе — на небольшую победоносную войну. Теперь все зависит от того, поймут лит они, что эта война не будет победоносной и не будет небольшой. Если поймут, то через какое-то время мы увидим гораздо более спокойный мир, где США будут заниматься своими делами, и не будут лезть у дела чужие. Если не поймут, то все будет гораздо более интересно, но, к сожалению, гораздо более мрачно».

По мнению Лукьяненко, в самом худшем варианте они спровоцируют третью мировую войну. Видимо, им очень это надо, считает он, видимо, без этого никак не получается поддержать свое реноме и получить все то, что они хотят получить от остального мира.

«Скорее всего, они все-таки сегодня-завтра попытаются предпринять удар по Сирии. Естественно, наши так или иначе будут вынуждены отвечать. В зависимости от того, какой масштаб приобретет этот конфликт — какой будет удар, какой будет ответ, насколько они будут удачны, и будет раскручиваться вся дальнейшая ситуация» — подытожил писатель.

Что касается роли в мировых процессах Организации Объединенных Наций, то, по мнению Лукьяненко, у ООН не осталось потенциала для предотвращения конфликтов, поэтому эта организация, похоже, разделит судьбу Лиги Наций, которая не смогла остановить начало Второй мировой войны.

Напомним, что 10 апреля состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН по трем проектам резолюций по Сирии — американский проект предусматривал создание «механизма расследования химатак в Сирии». Два проекта России предполагали создание «независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии» и «поддержку отправки миссии ОЗХО» на место инцидента в Думу. Ни одна из резолюций не получила одобрения Совета Безопасности.

На предыдущем заседании Совбеза ООН постпред США приООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае ответит на якобы имевшее место применение химического оружия в Сирии. В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о конфронтационной линии, которую по отношению к России, подталкивая к этому и другие страны, ведут США, Великобритания, Франция. Не гнушаясь при этом никакими средствами, начиная от клеветы и лжи и заканчивая шантажом и санкциями.

Вместе с тем, об уничтожении последней партии сирийского химического оружия Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила еще в 2016 году. «Этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию», — констатировал тогда гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю. Более того, применение Дамаском химоружия в городе Думе и «десятках погибших, в том числе детей», которое и стало поводом для обсуждения в Совбезе ООН, опровергли несколько влиятельных международных организаций.

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