Поставщики бытовой техники и электроники предупредили о возможном росте цен в РФ

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Москва, 10 апреля. Производители электроники и бытовой техники из ЕС предупредили российских ретейлеров о повышении закупочных цен. Связано это с ослаблением курса рубля, а цены на закупку товаров могут вырасти на 5-10%.

В компании «МВидео» заверили, что сами ретейлеры не будут резко повышать розничные цены.

«Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — рассказали ТАСС в компании.

В пресс-службе другого крупного продавца электронной техники, «Эльдорадо», заявили, что пока всплеска активности покупателей, опасающихся скорого роста цен, не наблюдается.

«На сегодняшний день мы наблюдаем уровень покупательской активности в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск. Учитывая текущую ситуацию с валютными колебаниями, следим за развитием событий…» — отметили в компании.

Напомним, курс американской валюты 10 апреля впервые с 2016 года преодолел отметку в 63 рубля, а курс евро вырос почти до 78 рублей.

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