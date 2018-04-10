Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии на фоне провокации с химоружием

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Вашингтон, 10 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых была рассмотрена ситуация в Сирии на фоне провокации с якобы применением химического оружия в сирийском городе Дума.

Как говорится в заявлении Белого дома, Трамп и Мэй «согласились не допустить использование химического оружия».

Ранее Трамп заявил, что американские власти обладают множеством вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Один из них — это удар по Арабской республике. Кроме того, инициативу США поддержали Великобритания и Франция. В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии.

Отметим, что поводом для Запада готовиться к нападению на САР стали данные о химатаке в Думе, в результате которой якобы погибли более 60 человек. В свою очередь, на месте предполагаемой химатаки уже побывали российские специалисты вместе с сотрудниками военной полиции: никаких следов применения отравляющих веществ обнаружено не было.

Как заявили ранее в МИД РФ, целью вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками является выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.

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