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Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии на фоне провокации с химоружием
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    Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии на фоне провокации с химоружием

    19:53  10 Апреля 2018
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    Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии на фоне провокации с химоружием

    Вашингтон, 10 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых была рассмотрена ситуация в Сирии на фоне провокации с якобы применением химического оружия в сирийском городе Дума. 

    Как говорится в заявлении Белого дома, Трамп и Мэй «согласились не допустить использование химического оружия».

    Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии на фоне провокации с химоружием

    Ранее Трамп заявил, что американские власти обладают множеством вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Один из них — это удар по Арабской республике. Кроме того, инициативу США поддержали Великобритания и Франция. В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии.

    Отметим, что поводом для Запада готовиться к нападению на САР стали данные о химатаке в Думе, в результате которой якобы погибли более 60 человек. В свою очередь, на месте предполагаемой химатаки уже побывали российские специалисты вместе с сотрудниками военной полиции: никаких следов применения отравляющих веществ обнаружено не было.

    Как заявили ранее в МИД РФ, целью вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками является выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #трамп #дума #мэй
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