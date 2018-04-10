За новые санкции США против России Германия заплатит миллиарды евро — ВТП

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Берлин, 10 апреля. Последние санкции Соединенных Штатов Америки против России могут обойтись германской экономике в миллиарды евро. Об этом заявила Российско-германская внешнеторговая палата.

Как пишет ТАСС, по оценке ведомства, в ближайшие годы из-за санкций, введенных против России Вашингтоном, Германия может потерять миллиарды евро. Во внешнеторговой палате напомнили, что в санкционный список попали компании и бизнесмены, «с которыми тесно сотрудничает экономика ФРГ».

Как ожидают в организации, в краткосрочной перспективе ущерб от ограничительных мер составит около несколько сотен миллионов евро. Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ на новые санкции США.

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