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За новые санкции США против России Германия заплатит миллиарды евро — ВТП
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    За новые санкции США против России Германия заплатит миллиарды евро — ВТП

    19:37  10 Апреля 2018
    1651

    За новые санкции США против России Германия заплатит миллиарды евро — ВТП

    Берлин, 10 апреля. Последние санкции Соединенных Штатов Америки против России могут обойтись германской экономике в миллиарды евро. Об этом заявила Российско-германская внешнеторговая палата.

    Как пишет ТАСС, по оценке ведомства, в ближайшие годы из-за санкций, введенных против России Вашингтоном, Германия может потерять миллиарды евро. Во внешнеторговой палате напомнили, что в санкционный список попали компании и бизнесмены, «с которыми тесно сотрудничает экономика ФРГ».

    Как ожидают в организации, в краткосрочной перспективе ущерб от ограничительных мер составит около несколько сотен миллионов евро. Ранее сообщалось, что Москва готовит ответ на новые санкции США. 

    За новые санкции США против России Германия заплатит миллиарды евро — ВТП

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    Автор: Анна Иванова
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    #санкции #сша #германия
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