Донбасс сегодня: ДНР под градом мин, «пасхальная» диверсия и «перемога» ВСУ под Горловкой

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Донбасс, 10 апреля. Донецк вновь оказался под огнем минометов. Военнослужащие ДНР отбили атаку ВСУ под Горловкой. Киевские волонтеры «прикрывают» потери армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Второй день после Пасхи стал самым жарким, если судить по количеству выпущенных украинскими войсками снарядов и мин по территории Донецкой народной республики. Оно превысило отметку в 400 снарядов. Режим прекращения огня нарушен киевскими силовиками 21 раз, под обстрелом оказались 11 населенных пунктов ДНР, включая столицу республики — Донецк.

Вооруженные силы Украины активно применяли 120-мм и 82-мм минометы и гранатометы различного типа на мариупольском и донецком направлениях. Были задействованы вооружения бронетранспортеров и боевых машин пехоты, зафиксированы случаи снайперского огня, а также работа противотанковых комплексов.

В зоне ответственности армии Луганской народной республики зафиксировано пополнение подразделений армии Киева. В район подконтрольного ВСУ Счастья, что к северу от Луганска, прибыла колонна военной техники и вооружений, в том числе бронетранспортеры и военные грузовики.

Подробности «пасхальной» диверсии ВСУ

Отдельным блоком разберем нападение украинской диверсионной группы на позиции ВС ДНР под Горловкой. В воскресенье в день Пасхи вечером диверсионная группа украинских силовиков предприняла попытку захватить в плен военнослужащего ВС ДНР в районе поселка Зайцево под Горловкой.

При этом днем ранее в оперативном командовании республики озвучили разведданные, согласно которым именно в указанном районе прибывшие спецназовцы 8-го полка сил спецопераций ВСУ планируют диверсии. Раскрытие планов диверсантов не помешало украинскому командованию все же осуществить атаку.

Группа солдат Киева была обнаружена и встречена огнем, в бою обе стороны понесли безвозвратные потери — погибло по два человека с обеих сторон. Кроме того, четыре солдата ВСУ были ранены. Атака противника была отбита силами ВС ДНР.

«Налог на защиту»: часть вторая

Одно дело, когда киевские силовики нападают на военнослужащих республиканских сил, другое — когда объектами нападений становятся мирные жители подконтрольных Киеву территорий. Ранее мы писали об инциденте в Северодонецке Луганской области, где нацгвардейцы, требуя «налог на защиту», ударили ножом в живот местного предпринимателя. Аналогичный случай произошел в Старобельске (тоже Луганская область).

Военнослужащие киевских подразделений на служебном автомобиле перегородили дорогу местному жителю на одном из блокпостов. Мужчину выволокли из автомобиля марки «Фольксваген Пассат», отобрали ключи и забрали машину. Обращение к правоохранителям, по информации разведки ЛНР, не принесло никаких результатов. Автомобиль также найти не удалось.

Волонтеры на службе в АТО

Видимо, желая увести внимание украинской аудитории в сторону от неоправданных потерь и провалившейся попытки украинских диверсантов под Горловкой, пропагандистская машина Киева подключила к информационной кампании волонтеров. Один из них, известный в украинских СМИ Юрий Мысягин, разразился на страницах социальной сети патриотичной публикацией.

Речь в публикации идет, предположительно, об инциденте в Пасху в районе поселка Зайцево. Мысягин пишет, что некий «огонь с небес» якобы уничтожил технику и живую силу «оккупантов». Доказательств по традиции — ноль. Но если проанализировать сводку пресс-центра АТО, становится ясно, что ни о каких повреждениях, которые якобы нанесли ВСУ республиканской армии ДНР, речь не идет. Более того, в сводке штаба силовой операции вообще отсутствует упоминание о провальной операции силовиков.

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