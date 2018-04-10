Россия поставит на голосование Совбеза ООН два проекта резолюции по Сирии

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Москва, 10 апреля. Россия намерена поставить на голосование Совбеза ООН два проекта резолюции по расследованию предполагаемых инцидентов с использованием химоружия в Сирии.

Один из проектов предлагает учредить механизм для расследования возможных химических атак, другой имеет отношение к взаимодействию с целью отправки специалистов ОЗХО к месту предполагаемого инцидента с химоружием в Восточной Гуте, сообщает Reuters.

Напомним, ранее западные страны фактически обвинили официальные сирийские власти в использовании бомбы с хлором в городе Дума. Дамаск и Минобороны РФ опровергли эту информацию. Во вторник стало известно, что ОЗХО направит своих экспертов для проверки данных.

Отметим также, что, как рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, боевые действия в Думе не ведутся уже несколько дней, город активно покидают сдавшиеся боевики.

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