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Британские ВВС на Кипре приведены в боевую готовность для удара по Сирии — СМИ
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    Британские ВВС на Кипре приведены в боевую готовность для удара по Сирии — СМИ

    19:38  10 Апреля 2018
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    Британские ВВС на Кипре приведены в боевую готовность для удара по Сирии — СМИ

    Лондон, 10 апреля. Британские войска, базирующиеся на Кипре, были приведены в боевую готовность для «удара по Сирии». 

    По информации турецких СМИ, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция могут нанести удар по Арабской республике в ближайшие 24 часа. Тем не менее, никакого официального подтверждения этим данным нет.

    Как сообщила ранее американская газета The Wall Street Journal, США приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по САР в ответ на вероятное применение химического оружия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже отправляется в Средиземное море.

    Напомним, в министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что данные о так называемой «химатаке» являются информационным вбросом с целью выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Отсутствие пострадавших в Думе, которым в случае химической атаки понадобилась бы медицинская помощь, также говорит о ложности распространяемых Западом сообщений.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #великобритания
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