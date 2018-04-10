Сирия: ФАН публикует фото с христианского фестиваля, прошедшего в Дамаске

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Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на христианском фестивале, который прошел в Дамаске.

Еще недавно проведение подобного мероприятия представляло бы для его участников существенную опасность из-за систематических обстрелов, которые боевики вели с территории Восточной Гуты. В пригородах Дамаска на протяжении нескольких лет действовали боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», а также вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам».

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Вплотную заняться ликвидацией анклава в Восточной Гуте сирийским правительственным войскам удалось только во второй половине февраля 2018-го года. Операция по освобождению данных территорий получила название «Дамасская сталь». Наступление подразделений сирийской армии во главе с элитным подразделением САА «Силы Тигра» развивалось с востока на запад. Правительственным войскам удалось не только освободить значительную часть анклава, но и разрезать оставшиеся подконтрольные боевикам территории на три части. В северном котле — населенные пункты Дума, Эр-Рихан — осталась преимущественно «Джейш аль-Ислам», в среднем котле — Хараста — «Ахрар аш-Шам», а в южном — Айн-Терма, Арбин, Джобар и Замалька — «Файлак ар-Рахман».

Пытаясь избежать ненужных жертв с обеих сторон и среди мирных жителей, сирийское правительство во главе с Башаром Асадом инициировало при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) переговорный процесс с боевиками. Боевикам была дана возможность сложить оружие и, при условии больше не воевать против САА, выехать с семьями в Идлиб, где начать мирную жизнь, чем те и воспользовались. В настоящее время неподконтрольным сирийским войскам пока еще остается северный котел, но оттуда уже на автобусах, предоставленных сирийской стороной, в город Джераблус вывозятся участники вооруженных группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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