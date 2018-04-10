Госдума запросит информацию об ответных мерах в связи с задержанием «Норда»

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Москва, 10 апреля. Государственная дума запросит у российского правительства информацию об ответных мерах после инцидента с экипажем крымского рыболовецкого судна «Норд». Из протокольного решения ГД, принятого в ходе пленарного заседания, также следует, что профильные комитеты нижней палаты парламента представят свои соображения о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как говорится в поручении, подготовленном первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, «запросить у правительства РФ информацию о задержании 25 марта 2018 года в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд» и ответных действиях, предпринимаемых РФ для освобождения захваченных Украиной капитана и членов судового экипажа».

Судно «Норд» было взято на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Киев обвинил капитана в том, что он якобы нарушил порядок въезда в Крым. Крымское управление ФСБ завело уголовное дело на сотрудников украинской пограничной службы, которые задержали судно.

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