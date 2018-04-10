США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море

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Вашингтон, 10 апреля. Ударная группа Военно-морского флота США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправляется в Средиземное море.

Об этом передает FOX News. Отмечается, что в среду корабль выйдет из Норфолка и отправится в Средиземное море. Как сообщает Stars & Stripes, корабли выдвигаются из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния для размещения в Европе и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, помимо «Гарри Трумэна» в состав группы войдут еще семь кораблей. Это ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман», а также «Фаррагут». По данным СМИ, позже к ним должны присоединиться эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс».

Предположительно, на кораблях служат около 6,5 тысячи американских военных. К группе американских кораблей также может присоединится фрегат ВМС Германии «Гессен».

Ранее СМИ писали, что на созванном президентом США Дональдом Трампом совещании Совета национальной безопасности шла речь о подготовке политической базы для применения американскими военными силы против Дамаска.

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