Эксперт: Вашингтон решил обзавестись очередным тоталитарным рычагом  

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Москва, 10 апреля. Решение министерства внутренней безопасности США о разработке программы по отслеживанию новостного контента американских СМИ и блогеров является наступление на свободу слова.

Такое заявление в интервью Федеральному агентству новостей сделал главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

«Данная инициатива министерства внутренней безопасности США уже названа американскими журналистами не иначе как очередной угрозой для демократии. Действительно, если речь идет о защите свободы слова и журналистов, то зачем создавать базу по мониторингу 290 тысяч источников на ста языках? Это больше напоминает программу слежения, аналогичную инициативам АНБ, ЦРУ и киберкомандования», — уверен эксперт.

По словам Савина, скорее всего, МВБ будет выполнять одну из миссий разведывательно-силового сообщества США по отслеживанию влиятельных журналистов и лидеров общественного мнения.

И ресурсы тех авторов или СМИ, чья точка зрения не будет совпадать с позицией госдепартамента США, «будут блокировать, а им самим начнут ставить препятствия в работе».

«Поэтому речь идет не о защите журналистов и свободы слова, а очередном тоталитарном рычаге Вашингтона», — констатирует главред «Геополитики».

Вместе с тем, по мнению Савина, России не стоит перенимать американский опыт, но сохранять при этом бдительность следует. Нужно продолжать мониторить СМИ и блоги на предмет противоправных действий.

«И закрывать агентов вражеского влияния», — подытожил Леонид Савин.

Напомним, министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security объявило, что ищет подрядчика для проведения медиамониторинга всех участников американского информационного пространства — от СМИ до инфлюенсеров.

Планируется создание базы из 290 тысяч источников, которые будут загружены в отдельный сервис с возможностью отслеживания таких параметров, как местоположение, тематика и тд. Отдельно в заказе оговаривается возможность мониторинга на ста языках, в частности — на китайском, арабском и русском.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что по причине глобальности Всемирной паутины четко разделить в ней источники, работающие с территории США и находящиеся в других странах, практически невозможно.

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