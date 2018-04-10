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    Ученый раскрыл новую тайну Стоунхенджа

    19:20  10 Апреля 2018
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    Ученый раскрыл новую тайну Стоунхенджа

    Лондон, 10 апреля. Некоторые камни, которые входят в мегалитическое сооружение Стоунхендж, могли находиться на площадке еще до появления людей. Такое заявление сделал археолог Майк Питтс, изучающий каменное сооружение на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

    Исследователь высказал мнение, что камень номер 16 и «Пяточный камень» находились до появления людей. По его мнению, эти камни никогда не перемещали на большие расстояния.

    «Пяточный и 16-й камни изначально могли быть частью равнины, мы не нашли у них особых следов обработки», — заявил Майкл Питтс.

    Кроме этого специалист обнаружил следы большого углубления рядом с Пяточным камнем. Точно такие же были у камня номер 16.

    Стоит отметить, в день летнего солцестояния на участок, где расположен Пяточный камень, попадают первые лучи солнца. Так, люди заметили связь с солнцестояние. По мнению ученого, это могло стать поводом для создания мегалитический комплекс на данном месте, сообщает «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #великобритания #исследование #стоунхендж
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