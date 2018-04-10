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Москва, 10 апреля. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину. По его словам, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, транзит может сохраниться в объеме 10–15 миллиардов кубометров в год. Таким образом, глава «Газпрома» назвал условие сохранения транзита через Украину.

«Российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — отметил Миллер.

Он обратил внимание на то, что украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит. При этом «определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10–15 миллиардов кубометров в год», резюмировал Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что проект «Северный поток – 2» позволит уменьшить издержки транспортировки газа в Европу и сократить взаимную зависимость России и Украины в энергетической сфере.

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