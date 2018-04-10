ВСУ отказались отводить войска из района Станицы Луганской вопреки требованиям «Минска»

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Луганск, 10 апреля. Украинская сторона в очередной раз нарушила одно из условий «Минска», которое предусматривает разведение сил и средств на участке линии разграничения в районе пгт Станица Луганская. Это произошло сегодня, 10 апреля. Представители оборонного ведомства республики прибыли на блокпост в установленное время, сообщает корреспондент Федерального агенства новостей.

«В 11.50, согласно договоренностям, достигнутым в Минске, была запущена белая ракета, символизирующая готовность народной милиции к разведению сил и средств. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили представителям ЛНР, что украинская сторона ракету увидела, — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. — Народная милиция ЛНР выжидала 10-минутную паузу (после запуска сигнальной ракеты, свидетельствующей о готовности республики начать разведение сил и средств). Украинская сторона не отреагировала на сигнал о готовности ЛНР к разведению сил и средств».

Марочко отметил, что Киев не желает выполнять взятые на себя обязательства в рамках «Минска».

Напомним, ранее представители ЛНР и ДНР на встрече участников контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года договорились с представителями Украины, России и ОБСЕ о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривает создание зон безопасности на трех участках: у села Золотого, пгт Станицы Луганской и села Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе села Золотого и села Петровского. У пгт Станица Луганская около 70 раз отвод был сорван по вине украинской стороны.

12 февраля 2015 года в Минске с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное его выполнение. Одним из основных пунктов данного документа предполагается прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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