РФ направила британскому МИД ноту с требованием обеспечить встречу с Юлией Скрипаль

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Лондон, 10 апреля. Посольство РФ в Лондоне направило в британское министерство иностранных дел очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами.

Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства. Отмечается, что в МИД Великобритании была направлена нота с требованием обеспечить российским консулам встречу с дочерью бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – Юлией Скрипаль.

Посольство указало Лондону на необходимость соблюдения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции. Как добавили российские дипломаты, Великобритания продолжает нарушать нормы международного права.

Ранее стало известно о выписке россиянки Юлии Скрипаль из больницы городского округа Солсбери. Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками отравления в Великобритании 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию. При этом британская сторона отказалась предоставлять какие-либо сведения и доказательства об инциденте.

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