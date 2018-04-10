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Российские С-400 против американских F-22 и F-35: СМИ США выясняли, кто победит
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    Российские С-400 против американских F-22 и F-35: СМИ США выясняли, кто победит

    19:13  10 Апреля 2018
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    Российские С-400 против американских F-22 и F-35: СМИ США выясняли кто победит

    Россия продолжает работать над решением проблемы выслеживания самолетов-невидимок. Огромные инвестиции Москвы в системы ПВО говорят о том, что Кремль считает американскую авиацию главной угрозой для российских сухопутных войск. Таким образом, одна из приоритетных целей Москвы — сделать неэффективным использование технологий скрытности.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Air Showdown: America's F-22 & F-35 Stealth Fighters vs. Russia's S-400 (Who Wins?) (С-400 против американских F-22 и F-35: кто победит?), опубликованной порталом The National Interest.

    Многоуровневая и интегрированная противовоздушная оборона России может эффективно защищать большие площади воздушного пространства от атак с использованием боевых самолетов четвертого поколения, таких как Super Hornet F/A-18E/F  или Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, однако и российские системы ПВО имеют ахиллесову пяту. Подразделения противовоздушной обороны России по-прежнему будут сталкиваться с трудностями при защите от атак со стороны самолетов-невидимок пятого поколения, таких как  Lockheed Martin F-22 Raptor или F-35 Joint Strike Fighter.

    «Россия пытается решить проблему скрытности, — сказал аналитик корпорации CNA, научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман. — Современные радиолокаторы России, разнообразные мощные ракеты и системы, создающие противовоздушную оборону, будут разделять западные воздушные силы на два лагеря. В будущем, когда эти системы попадут в Китай, Иран и другие региональные державы, у Запада будут самолеты, которые смогут проникать внутрь «купола» ПВО и участвовать в битвах высокого уровня».

    Российские С-400 против американских F-22 и F-35: СМИ США выясняли кто победит

    Кофман отмечает, что усовершенствованный российский ЗРК С-400 оснащен системами, предназначенными для обнаружения и отслеживания самолетов-невидимок F-22 и F-35. Проблема для Москвы заключается в том, что, хотя российские радары могут обнаруживать и даже отслеживать невидимки, эти системы не способны нацелить оружие на вражеские самолеты. 

    «Россия много инвестировала в низкодиапазонные радары раннего предупреждения, но может ли она использовать их, чтобы собрать и обработать все необходимые данные, получить ясную картину и нацелить свое оружие на самолет-невидимку?» — риторически спросил Кофман. 

    Согласно законам физики, чтобы грамотно выстроить трек для оружия, нацеленного на стелс-самолет, необходимо возникновение резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов. Это приводит к резкому увеличению эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов, изготовленных по технологии «стелс». По мнению американских военных аналитиков, «российская армия работает, но пока не овладела подобной технологией».

    ЗРК С-400 "Триумф"

    Они уверены, что российские ученые продолжают работать над решением сложившейся проблемы, но вряд ли у Москвы уже есть необходимые технологии. Тем не менее, Кремль выделяет много ресурсов на достижение этой цели. Россия уже попыталась использовать несколько разных методов борьбы со стелс-технологиями. Среди них — создание узкой интегрированной сети противовоздушной обороны с несколькими радарами, пытающимися взглянуть на один и тот же самолет с разных сторон. Насколько эффективными были эти усилия, пока неизвестно. 

    «Это хорошая идея, однако, неизвестно, обеспечит ли она такую степень точности, которая позволит уверенно нацелить ракету на самолет», — комментирует Кофман.

    Русские и китайцы еще не решили эту проблему, но, тем не менее, очевидно, что со временем технологии невидимости будут терять свою эффективность, при этом оставаясь довольно дорогостоящими.  В конце концов, Москва научится уничтожать самолеты-невидимки, это лишь вопрос времени.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #москва #с-400 #зрк #истребитель #пво #f-35 #f-22
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