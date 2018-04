Российские С-400 против американских F-22 и F-35: СМИ США выясняли, кто победит

В закладки

Россия продолжает работать над решением проблемы выслеживания самолетов-невидимок. Огромные инвестиции Москвы в системы ПВО говорят о том, что Кремль считает американскую авиацию главной угрозой для российских сухопутных войск. Таким образом, одна из приоритетных целей Москвы — сделать неэффективным использование технологий скрытности.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Air Showdown: America's F-22 & F-35 Stealth Fighters vs. Russia's S-400 (Who Wins?) (С-400 против американских F-22 и F-35: кто победит?), опубликованной порталом The National Interest.

Многоуровневая и интегрированная противовоздушная оборона России может эффективно защищать большие площади воздушного пространства от атак с использованием боевых самолетов четвертого поколения, таких как Super Hornet F/A-18E/F или Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, однако и российские системы ПВО имеют ахиллесову пяту. Подразделения противовоздушной обороны России по-прежнему будут сталкиваться с трудностями при защите от атак со стороны самолетов-невидимок пятого поколения, таких как Lockheed Martin F-22 Raptor или F-35 Joint Strike Fighter.

«Россия пытается решить проблему скрытности, — сказал аналитик корпорации CNA, научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман. — Современные радиолокаторы России, разнообразные мощные ракеты и системы, создающие противовоздушную оборону, будут разделять западные воздушные силы на два лагеря. В будущем, когда эти системы попадут в Китай, Иран и другие региональные державы, у Запада будут самолеты, которые смогут проникать внутрь «купола» ПВО и участвовать в битвах высокого уровня».

Кофман отмечает, что усовершенствованный российский ЗРК С-400 оснащен системами, предназначенными для обнаружения и отслеживания самолетов-невидимок F-22 и F-35. Проблема для Москвы заключается в том, что, хотя российские радары могут обнаруживать и даже отслеживать невидимки, эти системы не способны нацелить оружие на вражеские самолеты.

«Россия много инвестировала в низкодиапазонные радары раннего предупреждения, но может ли она использовать их, чтобы собрать и обработать все необходимые данные, получить ясную картину и нацелить свое оружие на самолет-невидимку?» — риторически спросил Кофман.

Согласно законам физики, чтобы грамотно выстроить трек для оружия, нацеленного на стелс-самолет, необходимо возникновение резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов. Это приводит к резкому увеличению эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов, изготовленных по технологии «стелс». По мнению американских военных аналитиков, «российская армия работает, но пока не овладела подобной технологией».

Они уверены, что российские ученые продолжают работать над решением сложившейся проблемы, но вряд ли у Москвы уже есть необходимые технологии. Тем не менее, Кремль выделяет много ресурсов на достижение этой цели. Россия уже попыталась использовать несколько разных методов борьбы со стелс-технологиями. Среди них — создание узкой интегрированной сети противовоздушной обороны с несколькими радарами, пытающимися взглянуть на один и тот же самолет с разных сторон. Насколько эффективными были эти усилия, пока неизвестно.

«Это хорошая идея, однако, неизвестно, обеспечит ли она такую степень точности, которая позволит уверенно нацелить ракету на самолет», — комментирует Кофман.

Русские и китайцы еще не решили эту проблему, но, тем не менее, очевидно, что со временем технологии невидимости будут терять свою эффективность, при этом оставаясь довольно дорогостоящими. В конце концов, Москва научится уничтожать самолеты-невидимки, это лишь вопрос времени.

