Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

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Сирия, 10 апреля. ВВС международной коалиции наносят удары по населенным пунктам провинции Хасака, боевики атаковали расположения САА в Хаме, курды укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: патрулируют территорию Тартуса, поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Хасаки.

Провинция Тартус

Самолеты ВКС РФ совершают разведывательные полеты над территорией Тартуса. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QuarterToAli_).

Ранее сообщалось, что эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Кроме того курс на восток Средиземного моря взял авианосец Harry S. Truman. Напомним, корабли ВМС США вернулись к берегам Сирии из-за якобы произведенной войсками САР химической атаки в городе Дума Восточной Гуты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) укрепляют свои позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что таким образом курды готовятся к возможной атаке со стороны правительственных войск САР.

В это же время Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел опорных пунктов террористов ИГИЛ1, скрывающихся на захваченных SDF территориях недалеко от сирийско-иракской границы.

Провинция Идлиб

Число погибших в результате взрыва жилого дома в административном центре провинции Идлиб увеличилось до 29 человек, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Еще более 150 мирных жителей города госпитализированы с тяжелыми ранениями. Причины произошедшего устанавливаются.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Хама

Расположения правительственных войск САР в районе Джурин подверглись ударам со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по пунктам дислокации группировок радикальной оппозиции недалеко от поселения Аз-Зияра, передает Twitter-канал (@MasarPressNet).

Одновременно с этим в северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по нескольким населенным пунктам, расположенным недалеко от Аш-Шаддади. Об авианалетах сил возглавляемого США западного альянса пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l).

Ранее сообщалось, что на трассе в этой же части региона взорвалась придорожная мина. В результате происшествия погибло несколько бойцов проамериканских Демократических сил Сирии (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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