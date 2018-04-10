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Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме
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    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    22:30  10 Апреля 2018
    4353

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Сирия, 10 апреля. ВВС международной коалиции наносят удары по населенным пунктам провинции Хасака, боевики атаковали расположения САА в Хаме, курды укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: патрулируют территорию Тартуса, поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

    Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Хасаки.

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Провинция Тартус

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Самолеты ВКС РФ совершают разведывательные полеты над территорией Тартуса. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QuarterToAli_).

    Ранее сообщалось, что эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Кроме того курс на восток Средиземного моря взял авианосец Harry S. Truman. Напомним, корабли ВМС США вернулись к берегам Сирии из-за якобы произведенной войсками САР химической атаки в городе Дума Восточной Гуты.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) укрепляют свои позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что таким образом курды готовятся к возможной атаке со стороны правительственных войск САР.

    В это же время Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел опорных пунктов террористов ИГИЛ1, скрывающихся на захваченных SDF территориях недалеко от сирийско-иракской границы.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Число погибших в результате взрыва жилого дома в административном центре провинции Идлиб увеличилось до 29 человек, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Еще более 150 мирных жителей города госпитализированы с тяжелыми ранениями. Причины произошедшего устанавливаются.

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает Telegram-канал (@emaannewscenter1).

    Провинция Хама

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    Расположения правительственных войск САР в районе Джурин подверглись ударам со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по пунктам дислокации группировок радикальной оппозиции недалеко от поселения Аз-Зияра, передает Twitter-канал (@MasarPressNet).

    Одновременно с этим в северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме

    ВВС международной коалиции нанесли удары по нескольким населенным пунктам, расположенным недалеко от Аш-Шаддади. Об авианалетах сил возглавляемого США западного альянса пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l).

    Ранее сообщалось, что на трассе в этой же части региона взорвалась придорожная мина. В результате происшествия погибло несколько бойцов проамериканских Демократических сил Сирии (SDF).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #тартус #хасака #международная коалиция
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    Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме
    Сирия новости 10 апреля 19.30: эсминец ВМС США приблизился к Тартусу, при взрыве в Хасаке погибло несколько бойцов SDF
    Сирия новости 10 апреля 16.30: 27 человек погибло и 154 ранено при взрыве в Идлибе, в Дейр-эз-Зоре САА открыла огонь по ИГ
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