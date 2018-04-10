Сирия новости 10 апреля 22.30: ВВС международной коалиции бьют по поселениям Хасаки, боевики обстреляли позиции САА в Хаме
Сирия, 10 апреля. ВВС международной коалиции наносят удары по населенным пунктам провинции Хасака, боевики атаковали расположения САА в Хаме, курды укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: патрулируют территорию Тартуса, поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.
Курды: укрепляют позиции в Дейр-эз-Зоре.
Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Хасаки.
Провинция Тартус
Самолеты ВКС РФ совершают разведывательные полеты над территорией Тартуса. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QuarterToAli_).
Ранее сообщалось, что эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Кроме того курс на восток Средиземного моря взял авианосец Harry S. Truman. Напомним, корабли ВМС США вернулись к берегам Сирии из-за якобы произведенной войсками САР химической атаки в городе Дума Восточной Гуты.
Провинция Дейр-эз-Зор
Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) укрепляют свои позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что таким образом курды готовятся к возможной атаке со стороны правительственных войск САР.
В это же время Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел опорных пунктов террористов ИГИЛ1, скрывающихся на захваченных SDF территориях недалеко от сирийско-иракской границы.
Провинция Идлиб
Число погибших в результате взрыва жилого дома в административном центре провинции Идлиб увеличилось до 29 человек, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Еще более 150 мирных жителей города госпитализированы с тяжелыми ранениями. Причины произошедшего устанавливаются.
Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в районе поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает Telegram-канал (@emaannewscenter1).
Провинция Хама
Расположения правительственных войск САР в районе Джурин подверглись ударам со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).
В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по пунктам дислокации группировок радикальной оппозиции недалеко от поселения Аз-Зияра, передает Twitter-канал (@MasarPressNet).
Одновременно с этим в северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры».
Провинция Хасака
ВВС международной коалиции нанесли удары по нескольким населенным пунктам, расположенным недалеко от Аш-Шаддади. Об авианалетах сил возглавляемого США западного альянса пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@f_13l).
Ранее сообщалось, что на трассе в этой же части региона взорвалась придорожная мина. В результате происшествия погибло несколько бойцов проамериканских Демократических сил Сирии (SDF).
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)