Смертельное ДТП в Оренбургской области: КамАЗ с пропаном упал с моста

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Нижний Новгород, 10 апреля. В Оренбургской области на трассе Бугульма-Уральск с моста упал КамАЗ, перевозивший цистерну с пропаном. Как заявил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Оренбургской области Марсель Миннуллин, в результате случившегося дорогу пришлось перекрыть.

Как стало известно, дорожный инцидент произошел в 14.30 мск. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул большегруз. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. От сильного удара цистерна получила сильные повреждения и газ стал выходить наружу.

В настоящее время на месте аварии дежурят экипажи дорожно-постовой службы, сотрудники МЧС проводят все необходимые мероприятия, передает РИА Новости.



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