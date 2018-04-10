ОЗХО направит свою миссию в сирийскую Думу

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Москва, 10 апреля. ОЗХО* направит специальную миссию в сирийский город Дума для проверки сообщений о возможном применении химоружия. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее после появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе.

«Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», — отметили в организации.

В сообщении отмечается, что во вторник технический секретариат ОЗХО обратился к официальному Дамаску с просьбой провести необходимый приготовления для ее отправки.

Власти Сирии не раз заявляли, что не имеют химоружия, так как все отравляющие вещества ранее были вывезены и уничтожены под надзором ОЗХО. Однако боевики, воюющие в САР, имеют доступ к химоружию и используют его для провокаций против Дамаска.

В МИД РФ ранее отметили, что целью вбросов о применении химоружия войсками САР является оправдание возможных силовых ударов извне и выгораживание террористов. Еще 13 марта Генштаб ВС РФ сообщал о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Военные РФ высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Арабской республике.

* — организация по запрещению химического оружия

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