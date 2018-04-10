Передал, похоже: адвокат Дурова показал фото «ключей от Telegram»

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Москва, 10 апреля. Компания Telegram «выполнила» требование ФСБ о предоставлении ключей шифрования мессенджера. О том, что владелец Теlegram Павел Дуров «направил» директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову соответствующее «уведомление», рассказал юрист компании Павел Чиков в Telegram.

Следуя всем правилам деловой переписки, Дуров сообщил, что требование ФСБ выполнено, при этом на обращении к Бортникову, фото которого во вторник публикуют российские СМИ, лежат два металлических ключа.

Шутка стремительно расходится по социальным сетям.

Напомним, срок, который ФСБ отвел администрации Telegram, чтобы предоставить ключи шифрования, истек в начале апреля. Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать мессенджер.

Отметим, что на сайте Change.org очень скоро появилась петиция, озаглавленная «Павел Дуров, найди уже компромисс с властями! Мы не хотим терять Telegram!».

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